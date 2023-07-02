Первое суперлуние произойдет уже 3 июля.

Этим летом люди смогут наблюдать четыре суперлуния подряд, первое из них – уже в понедельник, 3 июля.

Как сообщает space.com, суперлуния — это результат приближения Луны к Земле во время полнолуния, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тыс. км.

Первое из четырех подряд суперлуний люди смогут наблюдать 3 июня в 14.39 по киевскому времени. Так, во время июльского суперлуния Луна будет находиться всего в 361 934 км от Земли по сравнению со средним расстоянием около 382 900 км.

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Отмечается, что следующее суперлуние произойдет во вторник, 1 августа. Во время этого суперлуния расстояние между Землей и ее естественным спутником составит 357 530 км.

30 августа произойдет следующее суперлуние в виде Голубой Луны. В этот период луна будет находиться на расстоянии всего 357 344 км от Земли.

28 сентября произойдет последнее из четырех и также последнее в этом году суперлуние, когда Луна будет на расстоянии 361 552 км от Земли.

Интересно, что у коренных американцев июльское полнолуние называлось по разному, в том числе "Оленья Луна" (поскольку в это время у оленей расли рога) и "Громовая Луна" (поскольку приходилась на сезон дождей.

Также некоторые индейские племена назвали ее Луной линьки перьев, поскольку летом некоторые птицы начинают линять, или луной спелой кукурузы.

В июле также прогнозируюется несколько магнитных бурь

Ранее сообщалось, что в июле ожидается пять магнитных бурь разной мощности и продолжительности.

Первая из них накроет Землю в первый же день месяца, 1 июля. Затем в пятницу и субботу 7-8 июля ожидается слабая двухдневная магнитная буря.

Третий опасный период прогнозируется 12-13 июня. В середине июля ожидается затяжная магнитная буря. Продлится она четыре дня подряд, с 16 по 19 июля, и будет слабой по мощности. Последняя в месяце слабая магнитная буря ожидается 29 июля.

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