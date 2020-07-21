Ученые доказали существование активных вулканов на Венере

На поверхности планеты нашли сразу 37 вулканов.

Сразу 37 геологических образований на поверхности Венеры могут быть «живыми» вулканами. Палеонтологи считают, что они извергались относительно недавно по геологическим меркам.

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«Мы впервые выделили конкретные структуры на поверхности Венеры и показали, что они представляют собой не древние, а вполне активные современные вулканы. ​Возможно, что часть из них пока спит, но они не «мертвы». Это говорит о том, что недра Венеры до сих пор очень активны с геологической точки зрения»", – рассказал один из авторов исследования, профессор Мэрилендского университета (США) Лоран Монтеси.

Известно, что Венера образовалась почти в тех же условиях, что и Земля, однако по внешнему виду и устройству она сильно отличается от нашей планеты. Сейчас на Венере практически нет воды, ее сверхплотная атмосфера состоит из углекислого газа и серной кислоты, разогретых до температуры до 462 °С, а почти плоская поверхность покрыта следами относительно недавних извержений вулканов.

Анализируя радарные фотографии и снимки, которые еще в начале 1990 годов получил американский межпланетный зонд «Магеллан», Монтеси и его коллеги нашли на поверхности Венеры сразу 37 активных вулканов. На этих изображениях можно увидеть структуры, которые геологи называют «венцами».

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