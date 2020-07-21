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Ученые доказали существование активных вулканов на Венере

09:36, 21 июля 2020
Наука и IT
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На Венере рассмотрели активные современные вулканы / фото science.info

Сразу 37 геологических образований на поверхности Венеры могут быть «живыми» вулканами. Палеонтологи считают, что они извергались относительно недавно по геологическим меркам.

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«Мы впервые выделили конкретные структуры на поверхности Венеры и показали, что они представляют собой не древние, а вполне активные современные вулканы. ​Возможно, что часть из них пока спит, но они не «мертвы». Это говорит о том, что недра Венеры до сих пор очень активны с геологической точки зрения»", – рассказал один из авторов исследования, профессор Мэрилендского университета (США) Лоран Монтеси.

Известно, что Венера образовалась почти в тех же условиях, что и Земля, однако по внешнему виду и устройству она сильно отличается от нашей планеты. Сейчас на Венере практически нет воды, ее сверхплотная атмосфера состоит из углекислого газа и серной кислоты, разогретых до температуры до 462 °С, а почти плоская поверхность покрыта следами относительно недавних извержений вулканов.

Анализируя радарные фотографии и снимки, которые еще в начале 1990 годов получил американский межпланетный зонд «Магеллан», Монтеси и его коллеги нашли на поверхности Венеры сразу 37 активных вулканов. На этих изображениях можно увидеть структуры, которые геологи называют «венцами».

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