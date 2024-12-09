На нашей планете вероятна магнитная буря.

Импульсная вспышка произошла на Солнце, из-за чего на Земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, вспышка самого большого и мощного класса Х началась в 08:50 UTC (10:50 по Киеву - УНИАН) 8 декабря 2024 года и закончилось в 09:10 UTC (11:10 по Киеву).

Как сообщается, во время вспышки произошел выброс корональной массы

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Кроме того, с этим событием был связан радиовсплеск продолжительностью 3 минуты, что указывает на значительный радиошум. Этот шум, как правило, недолговечен, но может вызывать помехи для чувствительных приемников, включая радары, GPS и спутниковую связь.

Как сообщается, по крайней мере часть этого коронального выброса массы может быть направлена ​​на Землю.

Солнечный максимум - что известно

Самая активная и потенциально опасная фаза солнечной активности, известная как солнечный максимум, уже в самом разгаре и может продолжаться не менее года.

Это официальное заявление стало неожиданностью, поскольку ученые обычно избегают подобных утверждений до тех пор, пока активность солнца не начнет снижаться, пишет издание LiveScience.

Согласно сообщениям, представители NASA, Национального управления по исследованию океанов и атмосферы (NOAA), а также Международной группы по прогнозированию солнечного цикла (SCPP) подтвердили, что солнечный максимум уже начался. Ученые предполагают, что эта фаза могла стартовать еще два года назад. Они также подчеркивают, что высокая солнечная активность, вероятно, сохранится в течение следующего года.

Кроме того, ожидается, что солнечная активность усилится в ближайшие месяцы. По прогнозам экспертов, это может привести к более ярким северным сияниям и мощным солнечным бурям, способным оказать разрушительное воздействие на Землю.

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