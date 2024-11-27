На Солнце произошел направленный на Землю выброс корональной массы.

На Земле в ближайшие дни ожидается магнитная буря, из-за солнечной вспышки, которую зафиксировали 25 ноября. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, 25 ноября на солнце произошел выброс корональной массы, направленный на нашу планету. По прогнозам, он достигнет Земли 28 ноября.

Центр прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC) прогнозирует незначительную геомагнитную бурю класса G1 на 28 ноября и умеренную бурю G2 на 29 ноября.

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Как сообщаются, штормы такой интенсивности могут вызывать полярные сияния глубоко на юг.

Магнитные бури - что важно знать

Основной причиной магнитных бурь являются выбросы солнечной плазмы при корональных выбросах массы или солнечных вспышках. Заряженные частицы, достигая Земли, вызывают возмущения магнитного поля.

Магнитные бури влияют как на технические системы, так и на здоровье людей. Считается, что у человека они могут вызывать головные боли, повышение артериального давления, бессонницу и общее чувство усталости, особенно у метеочувствительных людей. Кроме того, могут обостряться хронические заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем.

На техническом уровне магнитные бури способны нарушать работу спутников, радиосвязи и навигационных систем.

Несмотря на возможные негативные последствия, магнитные бури также порождают и красивое природное явление - полярное сияние. Оно наблюдается вблизи полюсов и возникает при взаимодействии заряженных частиц с верхними слоями атмосферы Земли.

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