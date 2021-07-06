Вертолет смог продержаться над поверхностью планеты 166 секунды.

Вертолет Ingenuity совершил свой самый длинный полет над Марсом.

Об этом сообщается в Twitter NASA.

"Вертолет завершил свой девятый и наиболее сложный полет, пролетев 166,4 секунды со скоростью 5 метров в секунду. Посмотрите на этот снимок тени Ingenuity, сделанный с помощью его навигационной камеры", - говорится в сообщении.

Таким образом, вертолет смог продержаться над поверхностью планеты 166 секунды.

Во время 5-го полета над Марсом вертолет Ingenuity завершил свое первое одностороннее путешествие.

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Автор: Денис Прядко