Передача нового варианта увеличилась втрое во время локдауна в Англии в ноябре.

Новое исследование показало, что новый штамм коронавируса передается значительно быстрее.

Об этом сообщает BBC.

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Мутировавший коронавирус увеличивает так называемое число R – показатель заразности вируса – на 0,4-0,7 единицы.

Показатель R в Британии оценивается от 1,1 до 1,3. Количество новых заражений упадет, как только показатель будет ниже 1,0.

По словам британского ученого Акселя Гарди, разница между типами вируса "значительна".

"Существует большая разница в том, насколько легко распространяется этот вариант вируса. Это самое серьезное изменение вируса с начала пандемии", – отметил он.

Ученые предполагают, что передача новой "версии" увеличилась втрое во время локдауна в Англии в ноябре, в то же время предыдущий тип COVID-19 сократился на треть.

Быстрее всего "британский штамм" распространился среди людей до 20 лет, особенно среди детей среднего школьного возраста. Но последние данные свидетельствуют, что мутированный коронавирус быстро распространяется среди всех возрастных групп.

"Среди возможных объяснений – первые данные были собраны во время осеннего локдауна, когда школы еще были открыты, а деятельность взрослых ограничивали. Теперь мы видим, что новый тип повысил заразность во всех возрастных группах", – цитируют журналисты ученых.

Новый вид коронавируса в Британии: что известно

В декабре в Британии обнаружили новый штамм коронавируса, и в связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели жесткие карантинные меры. Позже стало известно, что в стране обнаружено еще один новый вид коронавируса.

Из-за этого многие страны прекратили с Великобританией авиасообщение.

В Минздраве призвали украинцев воздержаться от поездок в Великобританию, Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этим штаммом коронавируса.

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Автор: УНИАН