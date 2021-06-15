Преемник Windows 10 будет одним из "наиболее важных обновлений" ОС за последнее десятилетие.

Компания Microsoft прекратит поддержку Windows 10 14 октября 2025 году.

Об этом сообщается на сайте компании.

Это может быть связано с тем, что 24 июня этого года Microsoft презентует новую версию своей операционной системы - Windows 11.

Microsoft выпустила свою Windows 10 в 2015 году, таким образом, срок ее "жизни" составит 10 лет.

Как пишет BBC, во время релиза Windows 10 в Microsoft заявляли, что она должна быть окончательной версией операционной системы. Но с 14 октября 2025 года не будет обновлений или исправлений безопасности для версий Home или Pro.

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Как обещают в Microsoft, преемник Windows 10 будет одним из "наиболее важных обновлений" ОС за последнее десятилетие.

BBC напоминает, что поддержка предыдущей ОС - Windows 7 - была отменена в 2020 году, хотя компании могли платить Microsoft за продление получения обновлений для Windows 7 Professional и Windows 7 Enterprise.

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Автор: Александр Топчий