Microsoft выпустила свою Windows 10 более в 2015 году / фото ua.depositphotos.com

Компания Microsoft прекратит поддержку Windows 10 14 октября 2025 году.

Об этом сообщается на сайте компании.

Это может быть связано с тем, что 24 июня этого года Microsoft презентует новую версию своей операционной системы - Windows 11.

Microsoft выпустила свою Windows 10 в 2015 году, таким образом, срок ее "жизни" составит 10 лет.

Как пишет BBC, во время релиза Windows 10 в Microsoft заявляли, что она должна быть окончательной версией операционной системы. Но с 14 октября 2025 года не будет обновлений или исправлений безопасности для версий Home или Pro.

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Как обещают в Microsoft, преемник Windows 10 будет одним из "наиболее важных обновлений" ОС за последнее десятилетие.

BBC напоминает, что поддержка предыдущей ОС - Windows 7 - была отменена в 2020 году, хотя компании могли платить Microsoft за продление получения обновлений для Windows 7 Professional и Windows 7 Enterprise.

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Автор: Александр Топчий