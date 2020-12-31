Когда Землю накроет магнитная буря / фото atn.ua
В первый месяц 2021 года в целом ожидается спокойная геомагнитная обстановка.
Но небольшие магнитные всплески возможны 3, 5, 6, 18 и 21 января. Об этом сообщает Meteoprog.
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Что такое магнитная буря
Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля Земли, которое связано с вспышками на Солнце. Такие всплески могут длиться от пары часов до нескольких суток и вызывать сбои в работе систем связи. Магнитные бури негативно влияют на самочувствие метеочувствительных людей.
Как обезопасить организм от влияния магнитных бурь
- Не нервничайте, избавьтесь от стрессов.
- Ложитесь спать пораньше, высыпайтесь.
- Откажитесь от курения и алкоголя.
- Во время бури исключите из рациона жирную и жареную пищу, фастфуд, сладости, крепкий кофе и энергетики. Пейте больше воды и зеленого чая.
- Проводите больше времени на свежем воздухе.
- Перед сном принимайте контрастный душ.
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