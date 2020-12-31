Составлен прогноз магнитных бурь на январь.

В первый месяц 2021 года в целом ожидается спокойная геомагнитная обстановка.

Но небольшие магнитные всплески возможны 3, 5, 6, 18 и 21 января. Об этом сообщает Meteoprog.

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Что такое магнитная буря

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля Земли, которое связано с вспышками на Солнце. Такие всплески могут длиться от пары часов до нескольких суток и вызывать сбои в работе систем связи. Магнитные бури негативно влияют на самочувствие метеочувствительных людей.

Как обезопасить организм от влияния магнитных бурь

Не нервничайте, избавьтесь от стрессов.

Ложитесь спать пораньше, высыпайтесь.

Откажитесь от курения и алкоголя.

Во время бури исключите из рациона жирную и жареную пищу, фастфуд, сладости, крепкий кофе и энергетики. Пейте больше воды и зеленого чая.

Проводите больше времени на свежем воздухе.

Перед сном принимайте контрастный душ.

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Автор: УНИАН