Март будет сложным месяцем для метеочувствительных людей. На выходных и на следующей неделе Украину часто будет "штормить".
Геомагнитные бури - это изменения в магнитном поле Земли, возникающие в периоды повышенной солнечной активности. Такие всплески могут вызывать нарушения в работе систем связи и быть причиной плохого самочувствия.
Когда в Украине будут магнитные бури
Вторая половина марта отметится частыми всплесками солнечной активности. В субботу 13 марта ожидается слабая буря, пик которой придется на время с 2 до 6 часов утра. В понедельник 15 марта будет второй несильный всплеск.
С четверга 18 марта по воскресенье 21 марта Украину накроет продолжительная буря, которая достигнет уровня G1 и будет весьма ощутимой. Последние дни марта также отметятся повышенной солнечной активностью - с 28 по 30 марта будет "штормить".
Влияние магнитных бурь на здоровье
Геомагнитные бури оказывают самое сильное влияние на метеочувствительных и пожилых людей, обладателей хронических болезней, беременных женщин. Во время геомагнитной бури возможны такие симптомы:
- головокружение;
- головная боль;
- тошнота;
- боль в спине, мышцах, суставах;
- бессоница или сонливость;
- повышенное артериальное давление;
- раздражительность;
- обострение хронических заболеваний.
Чтобы свести к минимуму негативные последствия магнитной бури, за несколько дней до всплесков нужно придерживаться правильного образа жизни. Откажитесь от алкоголя, сигарет, жирной и жареной пищи. Пейте больше травяных чаев. Ложитесь спать в одно время и спите не меньше 8 часов. Не нервничайте и проводите больше времени на свежем воздухе. Если ваше самочувствие сильно ухудшится - обратитесь к терапевту.
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