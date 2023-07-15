В середине июля Землю накроет продолжительная магнитная буря - штормить будет 4 дня подряд.

Работники солнечных лабораторий ведут круглосуточное наблюдение за нашей звездой и предупреждают население о возможных опасных явлениях для здоровья. В дни повышенной солнечной активности метеочувствительные люди могут чувствовать недомогание. Одним из таких явлений будет затяжная магнитная буря в июле 2023 года. Эксперты предупреждают, что она будет продолжительной и довольно мощной.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда магнитные бури в июле 2023

Ближайшая сильная магнитная буря продлится четыре дня подряд - с 16 по 19 июля. Солнечная активность 16 и 17 июля будет высокой (5 баллов), а 18 и 19 числа - средней (4 балла).

Видео дня

После этого в июле будет ещё одна слабая магнитная буря 29 июля.

Как влияют на человека магнитные бури

Влияние магнитных бурь на здоровье не до конца изучено учеными. Данные об их воздействии на организм противоречивые. Некоторые исследования показывают ухудшение самочувствия во время бурь только у пилотов на большой высоте. Другие обнаруживают симптомы недомогания у обычных людей.

Чаще всего на плохое самочувствие в дни бури жалуются метеозависимые, пожилые и хронически больные люди, а также беременные женщины. У разных людей симптомы магнитной бури могут различаться, но чаще всего встречаются такие:

головная боль;

тошнота и рвота;

головокружение;

повышенная температура;

учащенный пульс;

боль в мышцах и суставах;

повышенное или пониженное давление;

общая слабость, упадок сил;

бессонница.

У обладателей хронических болезней в такие дни могут обостряться симптомы заболеваний.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы даже самые сильные бури прошли для вас незаметно, врачи рекомендуют придерживаться правил здорового образа жизни в опасные даты.

Ешьте больше сезонных овощей и фруктов, и меньше фастфуда, жареной и острой пищи, жирных продуктов. Меньше солите блюда.

Пейте больше воды, в том числе в виде чая, несладкого компота, сока.

Постарайтесь больше двигаться - сделайте зарядку, прогуляйтесь, устройте пробежку в медленном темпе.

По возможности меньше нервничайте, избегайте конфликтных ситуаций и источников стресса.

Регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном.

Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не меньше 7 часов в сутки.

Больше закаляйтесь: принимайте контрастный душ, пройдитесь босиком по траве, оботритесь мокрым полотенцем.

Если самочувствие сильно ухудшилось - обратитесь к семейному врачу и оформите больничный.

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