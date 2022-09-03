Это будет первый полет мощнейшей ракеты NASA в истории, который ознаменует собой новый этап в освоении космоса человеком.

Утечка водорода при заправке ракеты-носителя SLS заставила в понедельник, 29 августа, отменить первый за 50 лет старт миссии "Артемида-1" к Луне.

NASA дало добро на повторную попытку, которая состоится сегодня вечером. Рассказываем о полете, за которым следят во всем мире, и о том, как и где его посмотреть.

Первый шаг – "Артемида-1"

Программа состоит из серии из трех миссий, которые будут возрастать по сложности. Сегодняшняя миссия, получившая название "Артемида-1", отправит беспилотную капсулу "Орион" в 6-недельное путешествие вокруг Луны, чтобы исследовать вероятное влияние полета на человеческий организм.

Также не менее важная цель миссии – убедиться в том, что теплозащитный экран капсулы смог без проблем выдерживать трения об атмосферу при возвращении в октябре на Землю.

Если полет пройдет успешно, следующая миссия – "Артемида-2" – повторит программу, но уже с астронавтами на борту. А в рамках финальной миссии – "Артемида-3" – планируется высадка американских астронавтов на поверхность Луны.

Запуск ракеты NASA: трансляция

Запуск ракеты NASA к Луне можно наблюдать через онлайн-трансляцию на официальном YouTube-канале NASA, также ведомство подготовило интерактивный сайт для отслеживания местоположения корабля.

К слову, сама трансляция уже стартовала, пока можно посмотреть на саму ракету, которая готовится к запуску.

Предварительное время старта миссии – двухчасовое окно между 21:17 и 23:17 по Киеву.

Первая попытка запуска миссии "Артемис-1" собрала на побережье у Космического центра Кеннеди более 200 тыс. человек. Сегодняшний запуск может собрать еще больше до 400 тыс. человек

Ранее УНИАН рассказывал, что в Канаде предложили отправлять астронавтов на Марс лазерной "катапультой". Местные ученые считают, что с помощью революционной идеи смогут сократить время в пути до 45 дней.

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