Корабли Роскосмоса пока не смогут состыковаться с китайской станцией "Тяньгун".

Российские пилотируемые космические корабли пока не могут состыковаться с китайской орбитальной станцией "Тяньгун".

Об этом заявил официальный представитель Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) Ян Юйгуан в эфире китайской телекомпании CGTN.

По его словам, сегодня это невозможно из-за расположения космодромов в России.

"В будущем можно будет запускать пилотируемые и грузовые космические корабли с территории других стран (к "Тяньгуну" - УНИАН). Но в случае с Россией есть фактор, который следует учитывать. Территория России расположена на очень высокой широте, и для стыковки с китайской космической станцией у нас есть простое требование: широта, на которой находится стартовая площадка, не должна быть на широте выше 42 градусов. Это сложности с Россией", — сказал Югуань.

Он отметил, что другие страны, например европейские, у которых есть космодром во Французской Гвиане, смогут запускать космический корабль на китайскую орбитальную станцию. Аналогичная ситуация между Японией и США.

Юйгуан также сообщил, что КНР сейчас рассматривает девять предложений от семнадцати стран по экспериментам на "Тяньгуне", эти инициативы поддерживаются ООН. Он добавил, что приборы для экспериментов могут быть доставлены на станцию ​​уже в следующем году.

Напомним, из-за геополитической ситуации тайконавты (китайские астронавты) не участвуют в проекте Международной космической станции, а астронавты – в проекте ККС.

Как писал УНИАН, в 2021 году глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял о возможной отправке космонавтов на ККС.

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