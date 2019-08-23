В Китае показали космический корабль нового поколения (фото)

Речь идет о первом летном образце перспективного космического корабля, который будет доставлять на орбиту грузы и членов экипажей орбитальной станции.

Китайские специалисты собрали первый в истории страны частично многоразовый космический корабль, который будут использовать для полетов тайконавтов.

Об этом сообщает ресурс weibo, передает Naked Science.

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Речь идет о первом летном образце перспективного космического корабля, который будет доставлять на орбиту грузы и членов экипажей орбитальной станции. Согласно планам, его впервые запустят в беспилотном варианте в конце 2019 - начале 2020 годов.

Корабль состоит из обитаемой капсулы и служебного отсека. На борту аппарата смогут разместиться до шести тайконавтов. Масса корабля может достигать 20 тонн. В качестве носителя выбрана ракета тяжелого класса «Чанчжэн-5».

Таким образом, китайский космический корабль нового поколения введут в эксплуатацию раньше российской «Федерации», но, вероятно, позже американских Dragon-2 и CST-100.

Как сообщал УНИАН, китайская космическая станция «Тяньгун-2» завершила свою миссию и покинула рабочую орбиту. Большая часть аппарата, как и планировалось, сгорела в атмосфере Земли, а отдельные куски упали в Тихий океан между Новой Зеландией и Чили.