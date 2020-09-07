Животные обладают разными способностями к регенерации поврежденных и потерянных тканей и конечностей.
Миноги и костистые рыбы могут отращивать даже фрагменты спинного мозга, что совершенно недоступно для млекопитающих. Об этом рассказывается в статье, опубликованной в журнале Science.
Как работает способность отращивать конечности
Предполагается, что эти способности контролируются регуляцией соответствующих генов. Такие регуляторные элементы — участки ДНК, расположенные по соседству с самими генам — называют «усилителями регенеративного ответа» (RRE, Regeneration-Responsive Enhancers).
Поиски RRE провела группа Алехандро Санчеса Альварадо (Alejandro Sánchez Alvarado) из Института медицинских исследований имени Стоуэрса в Канзасе. Для этого ученые рассмотрели геномы двух видов рыб, данио-рерио (Danio rerio) и нотобранха Фурцера (Nothobranchius furzeri), которые способны отращивать потерянные хвостовые плавники.
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Авторы отмечают, что этих рыб разделяет около 230 миллионов лет раздельной эволюции. Видимо, в силу этого гены, которые активировались у них после ампутации, практически не совпадали. Однако те редкие участки, которые оказались общими, работали не только у рыб, но и у каирских мышей (Acomys cahirinus) — после удаления части уха. Эти грызуны известны довольно высокими для млекопитающих способностями к регенерации. А вот у обычной домовой мыши (Mus musculus), которая такими способностями не отличается, ничего подобного обнаружено не было.
Какой именно ген отвечает за регенерацию
Важнейшим из генов, которые проявляли активность при регенерации и у рыб, и у мышей, оказался ген INHBA, кодирующий регуляторный белок ингибин бета А. В свою очередь, активность INHBA контролировалась расположенной по соседству некодирующей последовательностью — RRE. У рыб эти последовательности были практически одинаковы, но у людей выглядят совершенно иначе. Дополнительные эксперименты подтвердили их роль. Удаление у рыб RRE или замена на человеческие нарушала их способности к отращиванию ампутированных плавников.
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