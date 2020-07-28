Google проложит подводный кабель между США и Европой

Длина кабеля до Великобритании составит 6,25 тыс. км, до Испании — 6,3 тыс. км, он пройдет по дну Атлантического океана.

Американская корпорация Google объявила, что планирует к 2022 году проложить между Нью-Йорком, Буде (Великобритания) и Бильбао (Испания) волоконно-оптический кабель для улучшения интернет-траффика.

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Проект под названием Grace Hopper станет одним из первых с 2003 года кабелей, соединяющих США и Великобританию, и увеличит пропускную способность и скорость работы всех сервисов Google, включая Meet, Gmail и Google Cloud, передает kommersant.

Длина кабеля до Великобритании составит 6,25 тыс. км, до Испании — 6,3 тыс. км, он пройдет по дну Атлантического океана и будет оснащен 16 оптоволоконными парами. Работами займется компания SubCom, с которой Google заключила в нынешнем году контракт. Кабель назван в честь американской первооткрывательницы в области программирования Грейс Хоппер.

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