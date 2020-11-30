Лишь недавно ученым удалось сфотографировать далекую галактику из созвездия Рыб.

Астрономы с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок галактики с длинным названием SDSSJ225506.80+005839.9. Эту галактику вместе с соседними системами ученые назвали "страной чудес".

Снимок был опубликован на сайте обсерватории.

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В отличие от многих других экстравагантных галактик и потрясающих туманностей, эта галактика не имеет короткого популярного названия, а известна только своим длинным названием, в котором зашифрованы ее координаты на небе. Эта галактика (на снимке в центре правой части) и множество чудесных соседних с ней галактик находятся в созвездии Рыб.

По данным ученых, эта далекая галактика образовалась в результате слияния нескольких систем. В результате этого слияния из газа в центре галактики родились новые звезды, самые яркие из которых видны в ядре.

Находясь далеко за пределами нашего Млечного Пути, почти невозможно увидеть эту галактику без помощи Хаббла, и, как и тысячи подобных слабых и очень далеких галактик, она была обнаружена только в последние годы.

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Перевод: Екатерина Лиманская