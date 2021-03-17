Проблема затронула пользователей в Восточной Европе.

В работе поисковика Google вечером 17 марта возникли серьезные сбои.

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По данным сайта Downdetector, проблемы с поисковиком возникли около 18:40. На проблемы c Google пожаловались пользователи из восточной Европы. В частности - Сербии и Румынии. Сбой коснулся и Украины.

Главная страница сайта поисковика не открывалась, а автоматический поиск не работал. Однако к 19:00 у украинских пользователей работа Google возобновилась.

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Автор: Дмитрий Захаров