В работе Google возникли сбои / REUTERS
В работе поисковика Google вечером 17 марта возникли серьезные сбои.
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По данным сайта Downdetector, проблемы с поисковиком возникли около 18:40. На проблемы c Google пожаловались пользователи из восточной Европы. В частности - Сербии и Румынии. Сбой коснулся и Украины.
Главная страница сайта поисковика не открывалась, а автоматический поиск не работал. Однако к 19:00 у украинских пользователей работа Google возобновилась.
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