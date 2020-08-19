Сервис Google Карты будет показывать ландшафт местности (фото)
Google представил обновленные электронные карты сервиса Maps. Теперь сервис будет показывать ландшафт территории - леса, пустыни, горы и реки.
Функция будет доступна с текущей недели, а сам сервис должен помочь путешественника и туристам, сообщили представители Google.
Кроме того, в компании представили улучшенные оцифровки спутниковых снимков разных уголков Земли.
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Благодаря новой цветовой схеме, например, густые леса теперь будут выделять в Google Картах темными оттенками зеленого, а открытая местность - светлыми тонами.
Новое отображение ландшафта будет работать автоматически, когда пользователи уменьшат масштаб на картах.
Об отражении городской инфраструктуры - разработчики вскоре должны представить инструмент для расчета «точной формы и ширины дороги в масштабе».
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