Сервис Google Карты будет показывать ландшафт местности (фото)

Функция будет доступна с текущей недели.

Google представил обновленные электронные карты сервиса Maps. Теперь сервис будет показывать ландшафт территории - леса, пустыни, горы и реки.

Функция будет доступна с текущей недели, а сам сервис должен помочь путешественника и туристам, сообщили представители Google.

Кроме того, в компании представили улучшенные оцифровки спутниковых снимков разных уголков Земли.

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Благодаря новой цветовой схеме, например, густые леса теперь будут выделять в Google Картах темными оттенками зеленого, а открытая местность - светлыми тонами.

Новое отображение ландшафта будет работать автоматически, когда пользователи уменьшат масштаб на картах.

Об отражении городской инфраструктуры - разработчики вскоре должны представить инструмент для расчета «точной формы и ширины дороги в масштабе».

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Автор: Наталия Печиборщ