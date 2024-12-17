В режиме ожидания устройство может работать до 100 дней, а для ее работы не нужен интернет.

Xiaomi представила новый необычный продукт под брендом Mijia – ручку-словарь Dictionary Pen C1. С помощью нее нельзя писать, зато можно перевести напечатанный текст или узнать значение слова по голосовому запросу, пишет Gizmochina.

У новинки есть встроенный ИИ, внушительный словарный запас свыше 26 млн слов, сканер и экран. Примечательно, что гаджет поддерживает как онлайн, так и оффлайн перевод, так что подключение к сети для работы необязательно.

Как это работает:

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нужно провести пером по строке с текстом и на экране высветится перевод, точность которого достигает 98%. По словам компании на распознавание уходит порядка 0,3 сек.

если в тексте нет нужной фразы, ее можно произнести голосом – встроенный микрофон распознает запрос и выведет ответ на экран.

помимо этого ИИ может "погонять" по грамматике, фонетике и поможет запомнить новые слова, а также предложит практические упражнения.

Заявленное время автономной работы составляет до 100 дней в режиме ожидания, есть 32 ГБ встроенной памяти для загрузки дополнительных словарей и обновлений.

Цена Mijia Dictionary Pen C1 – 349 юаней (~2000 грн). На AliExpress пока нет, но это дело времени.

Ранее Xiaomi выпустила под брендом Mijia принтер для смартфонов, который помещается в кармане. Для работы устройства не требуется Wi-Fi: карманный принтер соединяется через Bluetooth, причем одновременно можно подключить несколько смартфоно

Как УНИАН уже писал, в 2025 году на рынке начнут появляться смартфоны с аккумулятором 8000 мАч. Обычно батареи с такой емкостью используются в планшетах среднего уровня.

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