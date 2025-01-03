Данные передавались между мобильной наземной станцией на базе грузовика и одним из 117 спутников на орбите Земли.

Китай достиг важной вехи в установлении лазерной связи между спутником и Землей. Пекин успешно достиг скорости передачи данных в 100 гигабит в секунду.

Об этом сообщает Interesting Engineering. Отмечается, что достигнутая Китаем скорость в десять раз выше предыдущего рекорда. Прорыв совершила компания Chang Guang Satellite Technology, стоящая за "созвездием" Jilin-1. Известно, что Jilin-1 является "крупнейшей в мире сетью коммерческих спутников дистанционного зондирования Земли субметрового диапазона".

Как пишет South China Morning Post (SCMP), данные передавались между мобильной наземной станцией на базе грузовика и одним из 117 спутников созвездия на орбите Земли. Это достижение дает Chang Guang Satellite большое преимущество над Starlink.

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"Starlink Илона Маска показала свою систему лазерной межспутниковой связи, но еще не развернула лазерную связь между спутником и Землей. Мы думаем, что у них может быть технология, но мы уже начали широкомасштабное развертывание", – сказал в интервью SCMP руководитель отдела технологии наземных станций лазерной связи компании Ван Хангханг.

Хангханг добавил, что в дальнейшем компания планирует развернуть блоки лазерной связи на всех спутниках в созвездии Jilin-1, чтобы повысить их эффективность, с целью объединить в сеть 300 спутников к 2027 году.

Развитие спутниковой связи

Европейский Союз инвестирует 10,6 млрд евро в систему спутников. Они должны обеспечить зашифрованную глобальную интернет-связь. Известно, что ЕС хочет создать альтернативу Starlink Илона Маска, которая имеет более 6 тысяч спутников и обслуживает клиентов в около 100 странах.

Многоорбитальная сеть из почти 300 спутников должна быть полностью введена в эксплуатацию до 2030 года.

Кроме того, ранее стало известно, что на борту пассажирского самолета впервые в истории запустили спутниковый интернет Starlink. Услугу ввела Qatar Airways. В 2025 году перевозчик планирует установить эту технологию на весь свой парк самолетов Boeing 777 и Airbus A350.

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