Как в "Терминаторе": ученые показали гибкий экзоскелет будущего (фото)
Инженеры создали гибкий экзоскелет для «жидких» роботов будущего.
Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Additive Manufacturing.
Читайте такжеЭкзоскелет Prosthesis признан самым большим в мире (видео)
Прототипы экзоскелета недавно продемонстрировала команда профессора Бингемтонского университета в США Пу Чжана. Новая технология позволяет получать с помощью 3D-принтера упругий, свободно гнущийся и мнущийся «экзоскелет», который в нужный момент снова принимает исходную форму.
В основе системы лежит так называемый металл Филда - сплав висмута, индия и олова с температурой плавления всего в 62 °С. Команда Чжана использовала инновационные методы конформного покрытия 3D-печатью, покрыв основу из охлажденного (и, соответственно, твердого) сплава Филда упругой полимерной оболочкой. При нагревании выше 62 °С полученные структуры были совершенно упругими и гибкими: их можно было свободно сминать и сдавливать, однако после остывания они снова принимали первоначально заданную форму.
Как сообщал УНИАН, американская компания Sarcos Robotics продемонстрировала возможности экзоскелета Guardian XO, который можно будет использовать для решения широкого круга задач.