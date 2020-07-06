Двухметровые хищные скорпионы: ученые рассказали о гигантских обитателях палеозойской эры

Несколько миллионов лет назад скорпионы могли достигать 2,5 метра длиной.

Авторы нового исследования рассказали об огромных ракообразных и скорпионах, живших в период палеозойской эры между 541 миллионом и 252 миллионами лет назад.

Об этом пишет Science Alert.

Морские скорпионы были одними из крупнейших морских хищников среди тех, что проживали на Земле. Так, несколько миллионов лет назад скорпионы могли достигать 2,5 метра длиной. В палеозойській эре эти существа занимали то же место в пищевой цепочке, что и современная белая акула.

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Ловили свою добычу скорпионы-гиганты большими передними конечностями, которые имели когти. Далее же свою жертву существа раздавливали. Ученые предполагают, что они питались рыбой и мелкими членистоногими.

Информацию о первый подтвержденный образец останков скорпиона опубликовали в 1899 году. Это был фрагментирован экзоскелет, который исследователи нашли Мельбурне.

Новое исследование собрало все известные данные о скорпионов, живших миллионы лет назад. Оно открыло много морских окаменелостей, которые ранее не были замечены.

Будущие исследования будут включать повторное посещение мест, где эти образцы были собраны, в надежде найти более полные образцы. Это не только поможет лучше документировать виды австралийских морских скорпионов, но и позволит лучше понять окружающую среду, в котором они жили.

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