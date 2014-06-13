Samsung представил новую линейку планшетов Galaxy Tab S

Южнокорейский производитель электроники Samsung представил публике свою новую линейку планшетов Galaxy Tab S. Презентация прошла в расположенном в центре Нью-Йорка спортивно-концертном комплексе Madison Square Garden, сообщает ИТАР-ТАСС.

Samsung продемонстрировал две модификации планшетов новой серии, которые будут снабжены 8,4 и 10,5-дюймовыми дисплеями Super AMOLED с разрешением 2560 на 1600 пикселей. Первая модель весит 294 г, вторая - 465 г. Толщина обоих аппаратов - всего 6,6 мм.

По словам представителей Samsung, новый экран позволяет передавать более насыщенные и контрастные цвета и при этом потребляет меньше энергии, чем большинство ЖК-дисплеев для планшетов. Кроме того, экраны Samsung адаптируются под контент, изменяя яркость и контраст в зависимости от открытых приложений. До этого южнокорейская компания применяла технологию Super AMOLED только в смартфонах.

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Аппараты линейки Galaxy Tab S будут работать на базе восьмиядерного процессора Exynos 5 Octa и под управлением операционной системы Android 4.4 KitKat. Планшеты получили по 3 Гб оперативной и 16/32 Гб встроенной памяти, две камеры - 8-мегапиксельную основную и 2,1-мегапиксельную фронтальную, а также поддержку флеш-карт microSD. Обе модели, внешне напоминающие увеличенный флагманский смартфон Samsung Galaxy S5, будут выпускаться в двух цветовых гаммах - белой и матово-бронзовой. Как ожидается, заряда аккумуляторов будет хватать на 11 часов воспроизведения видео.

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Новые планшеты поддерживают функцию многозадачности и их можно будет синхронизировать как со смартфонами, так и с персональными компьютерами. В частности, с новых Galaxy Tab S можно будет отвечать на телефонные звонки, поступающие на смартфоны серии Galaxy, и параллельно продолжать работу в другом приложении. Кроме того, как и Samsung Galaxy S5 планшеты получили сканер отпечатков пальцев, рассчитанный на восемь пользователей, и функцию энергосбережения, которая переключает рабочий интерфейс в черно-белый режим и существенно продлевает время автономной работы.

Кроме того, на презентации Samsung показала также аксессуары для новых планшетов - Bluetooth-клавиатуру и обложку, которая может выполнять функцию подставки.

В США продажи планшетов Galaxy Tab S с поддержкой Wi-Fi стартуют в июле. Цена на устройство с экраном 8,4 дюйма составит 399 долларов, на более крупный вариант - 499 долларов. Версия с поддержкой сетей LTE выйдет на рынок позднее.