Немецкие ученые синтезировали новый химический элемент

Первоначально физики хотели синтезировать 119-й элемент таблицы, но после безуспешных попыток ученые решили получить 117-й химический элемент. Для этого специалисты сталкивали атомы кальция (с зарядовым числом 20) и берклия (с числом протонов, равным 97). В результате авторы получили четыре атома с зарядовым числом, равным 117. Синтезированные атомы просуществовали менее одной десятой секунды и распались на более легкие элементы, сообщает Lenta.ru.

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Ранее 117-й элемент удалось синтезировать ученым России и США. Элемент был открыт в 2009 году в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне, для этого использовались изотопы кальция-48, полученные в Национальной лаборатории Оук-Ридж в США.

Исследователи собираются официально включить новый элемент в таблицу Менделеева. В 2011 году были добавлены флеровий (с зарядовым число 114) и ливерморий (с числом протонов, равным 116). Первый элемент впервые был синтезирован еще в 1998 году командой ученых из США и России и назван в честь советского физика-ядерщика Георгия Флерова. Второй элемент также был синтезирован в 2000 году российскими и американскими учеными и получил свое название в честь Ливерморской национальной лаборатории в США.