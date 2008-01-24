МГУ купит у IBM новый суперкомпьютер

Московский государственный университет им.Ломоносова (МГУ) приобретет у американского производителя компьютеров IBM новый суперкомпьютер Blue Gene/P. Об этом стороны объявили сегодня в совместном пресс-релизе. В сообщении указывается, что в рамках соглашения на факультете Вычислительной математики и кибернетики (ВМиК) МГУ будут установлены две стойки Blue Gene/P с 8 тыс. 192 микропроцессорами с плотной компоновкой. Мощность суперкомпьютера составит 27,8 терафлопса (27,8 трлн операций в секунду). Планируется, что система начнет работать в апреле 2008 г.

"Соглашение с IBM ознаменовало новую эру суперкомпьютеров в России", - приводятся в пресс-релизе слова ректора МГУ Виктора Садовничего.

Это первая установка суперкомпьютера Blue Gene в России. Компьютер станет вторым по мощности в России: пиковая производительность суперкомпьютера, находящегося в Межведомственном суперкомпьютерном центре Российской академии наук (МСЦ РАН) превышает 45 терафлопс. У компьютера, запущенного в декабре прошлого года в Уфимском авиационном госуниверситете - 20 терафлопс.