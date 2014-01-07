Полиция Египта конфисковала 1,5 тыс артефактов, добытых незаконным путем – СМИ

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер, которое цитирует министерство по делам древностей Египта.

В результате обыска в одном из домов в пригороде Каира полицейские обнаружили древние статуи, амулеты и так называемые «ложные двери», которые устанавливались в египетских гробницах в качестве дверей, ведущих в загробный мир.

«Разнообразие артефактов указывает на то, что они были добыты незаконным путем», - заявил министр по делам древностей Мухаммед Ибрагим.

По данным министерства, всего было обнаружено 1524 предмета, представляющих археологическую ценность.