В США разработали ”умный микровзрыватель”

В технологическом институте штата Джорджия разработан интеллектуальный взрыватель с использованием микромеханических технологий, сообщает Engadget.

Новый взрыватель гарантирует правильное и своевременное срабатывание взрывных устройств, снарядов, бомб и иных боеприпасов, в то время как взрыватели традиционных схем зачастую отказывают.

"Микровзрыватель" также снабжен предохранительными устройствами, которые исключают произвольный подрыв боеприпаса. Такой взрыватель, теоретически, позволяет хранить боеприпасы постоянно готовыми к действию и в то же время гарантирует их безопасность.

Микромеханика, или, по западной терминологии, Microelectromechanical systems (MEMS), представляет собой технологию производства изделий включающих механические и электрические компоненты выполненные на общей кремниевой подложке с использованием фототравления и аналогичных процессов. Изделия, полученные таким способом, отличаются сверхмалыми (микронными) размерами. Технологии микромеханики не следует путать с нанотехнологиями, которые оперируют объектами намного меньших размеров.

Лента.ру