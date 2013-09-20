Google показал новый логотип (фото)

Как сообщается в официальном блоге компании, обновление продуктов Google будет происходить в течение нескольких недель.

Логотип поисковика стал более плоским, а в панели навигации появился блок запуска приложений.

Ранее сообщалось, что интернет-гигант Google объявил о крупных инвестициях в медицинскую компанию California Life Co., или же просто Calico, деятельность которой сосредоточится на проблемах старения и возрастных заболеваний.