Корпоративный рейдер скупает акции Apple

По словам инвестора, у него уже была беседа с главой компании Apple Тимом Куком, в ближайшее время они планируют продолжить разговор, передает агентство Reuters.

В настоящее время Apple сильно недооценена, полагает инвестор-активист. Он считает, что акции американского производителя должны торговаться на уровне 700 долл. за штуку.

О своей беседе с Т.Куком инвестор сообщил и в своем микроблоге в Twitter. Информация об интересе К.Айкана к детищу Стива Джобса подтолкнула акции Apple вверх - в начале торговой сессии на Nasdaq ценные бумаги подорожали на 4,75% - до 489,57 доллара на акцию, передает РосБизнесКонсалтинг.

Некоторые аналитики согласились с тем, что Apple необходимо расширить свою программу выкупа. Крупнейшая технологичная компания мира в этом году подверглась давлению со стороны акционеров - доходы и рост прибыли производителя iPhone и iPad стали замедляться.

Только за последний год 77-летний инвестор развернул корпоративную войну против более 10 компаний. Одной из них стала Dell - К.Айкан на данный момент является вторым по величине акционером после исполнительного директора компании Майкла Делла.