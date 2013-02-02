Лаборатория Касперского: геймер - легкая жертва для хакера

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Лаборатория Касперского» (Россия).

При этих атаках риску подвергаются личные данные пользователей, содержащие пароли от онлайн-игр и систем онлайн-банкинга: в первом случае злоумышленники пытаются украсть персонажей и игровые ценности, чтобы впоследствии продать эти виртуальные артефакты за самые настоящие деньги, во втором – сами деньги с реальных банковских счетов.

Согласно мониторингу «Лаборатории Касперского», для достижения своих преступных целей злоумышленники каждый день рассылают геймерам в среднем 10 писем с вредоносными ссылками и вложениями, а также предпринимают около 500 попыток заразить геймеров через браузеры. При этом «собранная» компанией «коллекция» вредоносных программ, ориентированных на атаки онлайн-игр, каждый день пополняется на 5 тыс. новых образцов.

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Излюбленным приёмом злоумышленников в мире онлайн-игр является социальная инженерия и, в частности, фишинг. К примеру, прикрываясь именем известной игры, преступники отчаянно пытаются привлечь геймеров на свои поддельные сайты с целью получить их пароли от учётных записей игры – в 2012 году специалисты «Лаборатории Касперского» зафиксировали 15 миллионов попыток посещения фишинговых сайтов, имитировавших порталы одного из крупнейших разработчиков онлайн-игр. Получается, что каждый день начитывается до 50 тысяч попыток переходов на фишинговые сайты.

Угрозы для геймеров распределены в мире неравномерно и прямо коррелируют с количеством активных игроков в разных странах. В TOP-3 этого нерадостного рейтинга в 2012 году оказались Россия, Китай и Индия. Именно в этих странах геймеры сталкиваются с наибольшим риском заражения и последующей кражи персонажей и игровых ценностей. Этот список «лидеров» более-менее постоянен на протяжении нескольких лет, и ждать спада активности злоумышленников не приходится.

Как считает ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, необходимо вести себя осторожно при получении писем, в которых, например, администрация сервера онлайн-игры запрашивает персональные данные от учётной записи или предлагает пройти авторизацию под каким-то предлогом, – не стоит сразу же бросаться переходить по ссылке в письме, сайт может оказаться фишинговым.

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Во-вторых, не стоит качать из сомнительных источников неофициальные патчи – вместе с ними легко можно заполучить «бонус» в виде троянов, внедряющихся в систему компьютера и крадущих всевозможные пароли. Причём не только от онлайн-игры, но, например, и от банковской карты, если она была «засвечена» в Интернете.

«В связи с этим для геймеров может быть актуальна виртуальная банковская карта, которая позволит потратить ровно столько, сколько было запланировано, и поможет избежать лишних рисков», - считает С. Голованов.

Справка УНИАН. «Лаборатория Касперского» – крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. По итогам 2011 года выручка превысила 612 млн долл.