Новейший российский самолет не смог подняться в воздух

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Гражданские самолеты Сухого».

«15 мая 2013 года в аэропорту Шереметьево после начала разбега самолета Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс Москва-Харьков, сработала сигнализация об отказе компьютера управления двигателем. Экипаж принял решение прервать взлет. В результате происшествия никто не пострадал», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что анализ, проведенный представителями ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» совместно с компанией-производителем двигателя, показал, что причиной срабатывания сигнализации стало засорение топливного фильтра.

Данный самолет вернется в эксплуатацию 16 мая после проведения соответствующих регламентных работ.

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный компанией «Гражданские самолеты Сухого» совместно с рядом зарубежных компаний. Прямые конкуренты Superjet 100 — самолеты Embraer серии E-Jet, Bombardier CRJ серии, ARJ21, Ан-148 (Ан-158), Ту -334, Mitsubishi Regional Jet.