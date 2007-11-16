ООН решила бороться с интернет-маньяками

Участники второго форума ООН по управлению интернетом (IGF) согласились, что необходимо усилить борьбу с "сексуальными хищниками", пользующимися интернетом для поиска жертв, сообщает France Presse.

Форум собрал более 1300 представителей правительственных, общественных и частных организаций из 109 стран мира. Делегат от Франции Бернард Бенаму (Bernard Behnamou) отметил, что мнения участников форума относительно контроля доступа и прочих аспектов работы общественных сетей были различны, однако в вопросе защиты детей от интернет-педофилов делегаты были единодушны. Секретарь Совета Европы призвал участников форума усилить взаимодействие стран по поиску распространителей детской порнографии.

Во время обсуждения развития интернет-преступности представители Совета Европы продемонстрировали браузерную гру Wild Web Woods. Игра ориентирована на детей и, по словам создателей, научит игрока не только основам пользования сетевыми ресурсами, но и методам обхода "сексуальных хищников" и прочих опасностей, подстерегающих подрастающее поколение в интернете.

Также участники проявили единодушие в вопросе обеспечения развивающимся странам доступа в интернет, так как это поспособствует уменьшению разницы в развитии между беднейшим населением планеты и жителями богатых государств. Представитель Бразилии отметил, что интернет "должен управляться так, чтобы приносить пользу всему человечеству" и призвал обеспечить в развивающихся странах "приемлемую стоимость" подключения к Сети.

Лента.ру