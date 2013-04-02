НАСА потратит 2,6 млрд долларов на захват астероида

Всего на эту необычную миссию планируется потратить около 2,6 млрд долларов, в частности, на создание уникального беспилотного космического корабля, который сможет захватить в открытом космосе астероид и привести его на окололунную орбиту. Ожидается, что реализация проекта может занять до десяти лет.

На первом этапе миссии, который растянется на четыре года, беспилотный корабль должен будет достичь астероида массой около 500 т. Затем на протяжении 90 дней орбита космического тела будет постепенно меняться, чтобы через 2-6 лет оно смогло достигнуть Луны. В дальнейшем в непосредственной близости от единственного естественного спутника Земли изучением астероида смогут заняться астронавты международных космических миссий.

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Этот проект рассматривается учеными в качестве потенциальной платформы подготовки для пилотируемого полета на Марс. "Такая миссия даст самую масштабную возможность для исследования космоса с момента запуска программы "Аполлон", - считают специалисты Института космических исследований при Калифорнийском технологическом институте в Пасадене. "Это станет нашей первой попыткой изменить порядок движения небесных тел с тем, чтобы в будущем иметь возможность постоянно присутствовать в космосе", - передает ИТАР-ТАСС.

Ожидается, что уникальный космический корабль будет построен не ранее 2025 года.