Уникальный астероид пролетел мимо Земли, даже спутники не задев

Три часа назад астероид приблизился к Земле на минимальное расстояние — в 27,7 тысячи километров.

Во время максимального сближения с Землей 2012 DA14 прошел внутри орбиты геостационарных спутников. На работе спутников, как и предполагалось, прохождение астероида никак не отразилось.

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В заявлении NASA, организовавшей на своем сайте прямую трансляцию полета 2012 DA14, говорится, что речь идет «о самом большом из заранее обнаруженных объектов прошедшем около Земли на наиболее близком расстоянии».

Это событие, подчеркнули в NASA, предоставило ученым «уникальную возможность изучения космического объекта из околоземного пространства».

Астероид 2012 DA14, относящийся к спектральному классу L, был обнаружен 23 февраля 2012 года астрономической обсерваторией Мальорки (Испания), напоминает Лента.ру. Диаметр 2012 DA14 составляет около 45 метров, а его масса оценивается в 130-180 тысяч тонн.