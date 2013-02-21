Управление киберпреступности на треть занято порнографией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник данного управления Максим Литвинов во время брифинга.

“Около трети всех преступлений, которые регистрируются нами и нашими подразделами на местах, касается распространения запрещенного контента, связанного с порнографическими снимками и другим”, - сказал М.Литвинов.

По его словам, в настоящее время открыто 148 уголовных производств, связанных с созданием, сбытом и распространением продукции порнографического характера, в том числе и детской порнографии, с помощью Интернета.

М.Литвинов отметил, что в этих производствах под подозрением находятся 22 человека, двое из которых содержатся под стражей.

Изъяты 154 единицы компьютерной техники и других предметов, которые использовались преступниками, а также средства на общую сумму более 200 тыс. грн.