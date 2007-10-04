Китайцы создали дешевый компьютер для крестьян

Китайская компания Lenovo, один из самых крупных в мире поставщиков компьютеров, выпустила дешевый компьютер для китайских крестьян под названием Tianfu. Стоимость машины составляет всего 2000 юаней, или около 270 долларов США, сообщает The Raw Feed.

За эти деньги Lenovo предлагает компьютер под управлением Windows XP (наверное, лицензионной), оборудованный процессором AMD с тактовой частотой в 500 мегагерц, 256 мегабайтами оперативной памяти и накопителем CF flash емкостью в два гигабайта.

Отличительной особенностью Tianfu станет специальная сенсорная пластина, которая заменит будущим обладателям компьютера для крестьян клавиатуру и мышь. С помощью стилуса и сенсорной пластины пользователи смогут управлять компьютером без клавиатуры и не тратить время на освоение пиньина, одного из способов транскрипции иероглифов через английские буквы.

Лента.ру