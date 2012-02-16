Видео об аресте Путина собрало 2 миллиона просмотров

Постановочный видеоролик об "аресте Владимира Путина" оказался рекламным трейлером к фильму "Покушение на Россию", рассказал Би-би-си прокатчик фильма Вадим Коровин.

Он и стал автором ролика, который за сутки после размещения на YouTube собрал более двух миллионов просмотров.

30-секундный ролик имитирует новостной репортаж о процессе над "российским премьер-министром" из зала Хамовнического суда.

На ролике человек, похожий на Владимира Путина, одет в арестантскую робу и находится на месте обвиняемого. Его обвиняют в "хищении государственного имущества", "финансовых махинациях" и "превышении должностных полномочий", а также "в подготовке акта терроризма с целью устрашения населения и оказания воздействия на органы власти".

Министерство культуры РФ 2 февраля отозвало прокатное удостоверение документального фильма "Покушение на Россию" о взрывах домов в 1999 году и еще четырех лент, снятых независимыми кинодокументалистами.