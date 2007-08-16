Интернет - новый Афганистан

В докладе нью-йоркской полиции об угрозе исламского экстремизма интернет был назван новым полем битвы против террористов. Комментируя выпуск доклада, комиссар полиции Нью-Йорка Рэймонд Кэлли назвал Глобальную сеть "новым Афганистаном", сообщает агентство Reuters.

Согласно тексту доклада, интернет рассматривается полицейскими как угроза из-за того, что благодаря Сети у экстремистов есть возможность свободно распространять свою идеологию и склонить жителей западных стран к противоправным действиям.

В качестве одной из основных задач правоохранительных органов в докладе названы идентификация экстремистов и предотвращение угроз безопасности внутри страны. Каким образом полиция собирается бороться с "сетевой угрозой" не уточняется.

Согласно наблюдениям полицейских, существует 4 этапа превращения добропорядочного американца в опасного экстремиста: пре-радикализация, самоидентификация, усвоение радикальных идей и "джихадизация", причем интернет в данном случае всячески способствует этим метаморфозам.

В качестве базовых причин смены мировоззрений были названы потеря работы, смерть близких родственников, отчужденность, дискриминация и международные конфликты с участием мусульман. По мнению полицейских, превращение жителей западных стран в экстремистов не связано со страданиями, чувством отчаяния или желанием мести.

Лента.ру