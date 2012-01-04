Украина будет вести контрразведку в интернете

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно структуры и порядка учета кадров Службы безопасности Украины".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Этим законом внесены изменения в законы "О Службе безопасности Украины" и "Об общей структуре и численности Службы безопасности Украины". В соответствии с изменениями, перечень функциональных подразделений Центрального управления Службы безопасности Украины и подчиненных ему органов дополняется подразделением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. Кроме того, предусмотрено, что порядок учета кадров Службы безопасности Украины утверждается председателем Службы безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 9 декабря приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно структуры и порядка учета кадров Службы безопасности Украины".

Закон поддержали 263 из 279 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.