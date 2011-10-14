В первый день продаж iPhone4S побил все рекорды

Новый смартфон iPhone4S сегодня поступит в продажу в магазины США, Канады, Австралии, Франции, Германии, Британии и Японии.

Дизайн нового устройство не отличается от предыдущей модели, но характеристики намного улучшены. У iPhone4S двухъядерный процессор. Это позволило в разы ускорить графические возможности по сравнению с обычной четвёркой. Вдвое выросла скорость загрузки данных. Кроме того новинка оснащена системой, которая распознаёт речь, превращая её в текстовое сообщение, а также отвечает на вопросы. Ранее поклонники продукции Apple ожидали, что осенью компания представит новый iPhone5. Однако на презентации в своей штаб-квартире в начале октября компания Apple анонсировала другое устройство.

Любопытно, что уже в первый день предварительных продаж в США новое устройство получило более миллиона заказов. Это абсолютный рекорд, отмечают эксперты. Поскольку до этого самая популярная модель смартфона iPhone4 в первый день собрала лишь 600 тысяч заявок. Невероятный ажиотаж эксперты объясняют смертью одного из основателей компании Apple Стива Джобса. И, таким образом, американские пользователи отдают дань памяти гениальному разработчику.

Эхо Москвы