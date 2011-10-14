В первый день продаж iPhone4S побил все рекорды
Новый смартфон iPhone4S сегодня поступит в продажу в магазины США, Канады, Австралии, Франции, Германии, Британии и Японии.
Дизайн нового устройство не отличается от предыдущей модели, но характеристики намного улучшены. У iPhone4S двухъядерный процессор. Это позволило в разы ускорить графические возможности по сравнению с обычной четвёркой. Вдвое выросла скорость загрузки данных. Кроме того новинка оснащена системой, которая распознаёт речь, превращая её в текстовое сообщение, а также отвечает на вопросы. Ранее поклонники продукции Apple ожидали, что осенью компания представит новый iPhone5. Однако на презентации в своей штаб-квартире в начале октября компания Apple анонсировала другое устройство.
Любопытно, что уже в первый день предварительных продаж в США новое устройство получило более миллиона заказов. Это абсолютный рекорд, отмечают эксперты. Поскольку до этого самая популярная модель смартфона iPhone4 в первый день собрала лишь 600 тысяч заявок. Невероятный ажиотаж эксперты объясняют смертью одного из основателей компании Apple Стива Джобса. И, таким образом, американские пользователи отдают дань памяти гениальному разработчику.