По бездорожью ударили автомобилями Луи Де Фюнеса
Французы привезли в Киев удивительную атмосферу "той" жизни... Украинские любители авторетро не ударили в грязь лицом...
На некоторое время автостоянка возле Киево-Печерской лавры стала музеем на колесах: через столицу Украины прокатилось международное ретро-ралли «Козак 2007». 6 июля восемнадцать машин Ситроен Траксион Авант стартовало из Парижа, чтобы посвятить свое путешествие Дню Независимости Франции. 11 числа шестнадцать автомобилей с тридцатью двумя участниками пробега прибыли в Киев. Усушка-утряска, произошедшая в пути, сделала свое: две машины «зависли» в Житомире.
|Такие машины можно увидеть на наших улицах. Иногда
Глядя на эти автомобили, большинству из которых по несколько десятков лет, киевляне словно попали в фильмы с участием Луи де Фюнеса. Именно на таких катались герои «той» жизни.
|Ситроен: день открытых дверей
Владимир Вильдермут купил свою машину в Германии в 1994. "Ситроен 2CV" обошелся ему в одну марку.
- Эта модель была разработана накануне войны. И когда фашисты оккупировали Францию, экспериментальные разработки этого автомобиля решили сохранить, чтобы они не достались врагу. Чертежи машины были спрятаны на территории завода, а образцы замаскированы под коляски. И только в 1947 году начался массовый выпуск данной марки. Эту машину назвали «гадким утенком» за ее форму, но она быстро завоевала популярность из-за своей простоты и низкой цены, - говорит Видельмурт.
|А «Победа» посинела
Впрочем, французов встречали не только Ситроены. На мероприятии можно было также увидеть «мажорные» автомобили советского периода Победу и Чайку. Виктор Крутиченко, владелец последней, сказал:
- Эта машина 1967 года выпуска. Сначала работала в Москве в управлении делами ЦК КПСС. Через семь лет была передана в ЦК КПСС Украины, потом в Ровенскую область, там я ее и купил.
|«Чайка». Была черной, стала белой
Дар советских коммунистов украинским поменял цвет с черного на белый, внутри претерпел незначительные изменения.
|700 долларов – оболочка, 10 тысяч долларов – оборудование
|Гости были усталые, голодные, но не злые
Что же касается гостей, то они прибыли с некоторым опозданием: на дорогах пробки. Ночь французы провели на границе, а в семь утра прибыли во Львов, проехав до этого Германию и Польшу. Гости были усталые и голодные, тем не менее кое-что поведали о своем путешествии. Житель Лиона Даниель Кюлас рассказал:
- Я приобрел этот автомобиль 1955 года выпуска специально, чтобы путешествовать на нем. До этого он долгое время стоял в гараже, был в плохом состоянии, но я его отремонтировал. Пересек на нем всю Австралию, ЮАР. Мне нравится ретро-ралли, потому что старые автомобили привлекают интерес множества людей в тех местах, куда приезжаешь. И встреча, которую вы нам тут устроили, лишний раз свидетельствует об этом.
|Трепещи, бездорожье!
Антон Зикора