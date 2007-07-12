По бездорожью ударили автомобилями Луи Де Фюнеса

На некоторое время автостоянка возле Киево-Печерской лавры стала музеем на колесах: через столицу Украины прокатилось международное ретро-ралли «Козак 2007». 6 июля восемнадцать машин Ситроен Траксион Авант стартовало из Парижа, чтобы посвятить свое путешествие Дню Независимости Франции. 11 числа шестнадцать автомобилей с тридцатью двумя участниками пробега прибыли в Киев. Усушка-утряска, произошедшая в пути, сделала свое: две машины «зависли» в Житомире.

Глядя на эти автомобили, большинству из которых по несколько десятков лет, киевляне словно попали в фильмы с участием Луи де Фюнеса. Именно на таких катались герои «той» жизни.

Впрочем, на все это следует смотреть шире: Ситроен в последние годы вообще стал символом Франции. Надо сказать, украинские любители авто-ретро не ударили лицом в грязь перед своими французскими коллегами по хобби. Встречая гостей, они тоже продемонстрировали свои машины перед встречей. На «разогреве» можно было увидеть Ситроены, «проживающие» в Украине.

Владимир Вильдермут купил свою машину в Германии в 1994. "Ситроен 2CV" обошелся ему в одну марку.

- Эта модель была разработана накануне войны. И когда фашисты оккупировали Францию, экспериментальные разработки этого автомобиля решили сохранить, чтобы они не достались врагу. Чертежи машины были спрятаны на территории завода, а образцы замаскированы под коляски. И только в 1947 году начался массовый выпуск данной марки. Эту машину назвали «гадким утенком» за ее форму, но она быстро завоевала популярность из-за своей простоты и низкой цены, - говорит Видельмурт.

Впрочем, французов встречали не только Ситроены. На мероприятии можно было также увидеть «мажорные» автомобили советского периода Победу и Чайку. Виктор Крутиченко, владелец последней, сказал:

- Эта машина 1967 года выпуска. Сначала работала в Москве в управлении делами ЦК КПСС. Через семь лет была передана в ЦК КПСС Украины, потом в Ровенскую область, там я ее и купил.

Дар советских коммунистов украинским поменял цвет с черного на белый, внутри претерпел незначительные изменения.

Андрей Андреев, другой коллекционер, купил свой «Шевроле мастер де Люкс» за семьсот долларов. Работал над ним в гараже в течение трех лет, потратив на все около десяти тысяч долларов, и теперь автомобиль 1938 года выглядит как новенький.

Что же касается гостей, то они прибыли с некоторым опозданием: на дорогах пробки. Ночь французы провели на границе, а в семь утра прибыли во Львов, проехав до этого Германию и Польшу. Гости были усталые и голодные, тем не менее кое-что поведали о своем путешествии. Житель Лиона Даниель Кюлас рассказал:

- Я приобрел этот автомобиль 1955 года выпуска специально, чтобы путешествовать на нем. До этого он долгое время стоял в гараже, был в плохом состоянии, но я его отремонтировал. Пересек на нем всю Австралию, ЮАР. Мне нравится ретро-ралли, потому что старые автомобили привлекают интерес множества людей в тех местах, куда приезжаешь. И встреча, которую вы нам тут устроили, лишний раз свидетельствует об этом.

Встреча действительно оказалась живой: киевляне сразу принялись фотографироваться возле машин и трогать их. Следующий крупный пункт ретро-ралли – Москва, после чего Ситроены отправятся в Санкт-Петербург. Вернутся французы домой 28 числа через Финляндию, Швецию и Бельгию.

Антон Зикора