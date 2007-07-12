А.Ярославский готов вложить 200 млн. долл.?

В Харькове прошли переговоры о реконструкции международного аэропорта.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, городской председатель Михаил ДОБКИН имел встречу с директором АКП «Международный аэропорт Харьков» Виталием БУРОЙ, коллективом предприятия, а также с потенциальным инвестором аэропорта бизнесменом Александром ЯРОСЛАВСКИМ.

По словам М.ДОБКИНА, переговоры с инвесторами, которые могли бы «вдохнуть вторую жизнь» в харьковский аэропорт, продолжаются давно: в числе кандидатов были российские, чешские и китайские бизнесмены. Однако самые реальные предложения сделал именно А.ЯРОСЛАВСКИЙ. В ближайшее время городские власти намерены обсудить все возможные варианты сотрудничества, согласовать все условия, на которых будут осуществляться инвестиции.

Пресс-служба напоминает, что ранее А.ЯРОСЛАВСКИЙ выражал готовность вложить в харьковское предприятие около 200 млн. дол. Речь идет о строительстве нового пассажирского терминала и реконструкции взлетно-посадочной полосы. Эти работы, подчеркнул М.ДОБКИН, должны быть завершены в течение трех ближайших, после заключения договора, лет. Что же касается создания авиакомпании, то «это вопрос пока остается открытым». Для того чтобы обеспечить достойную рентабельность перевозок, необходимо обеспечить пассажиропоток на уровне 800 тыс. – 1 млн. человек в год, уточнил городской председатель, пока же имеем, максимум, не больше 200 тыс. В то же время мэр отметил, что, безусловно, создание харьковской авиакомпании даст серьезный толчок развитию соответствующему бизнесу.

М.ДОБКИН также сообщил, что сегодня в процессе переговоров с А.ЯРОСЛАВСКИМ будут согласованы требования города, которые должны быть учтены при реализации данного проекта, а также другие нюансы. В частности, сказал мэр, в процессе реконструкции аэропорт будет расширяться, и на нем будут созданы дополнительные рабочие места.