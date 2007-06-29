Ford хочет продать бренды Land Rover и Jaguar

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. рассматривает вопрос о возможной продажи брендов Land Rover и Jaguar, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой Reuters. "Мы продолжаем рассматривать все варианты", - заявил президент американского подразделения компании Марк Филдс. При этом М.Филдс отказался ответить на вопрос, получила ли компания какие-либо предложения от потенциальных покупателей.

Ранее в американских СМИ появилась информация со ссылкой на анонимные источники, что терпящий убытки Ford, рассматривает возможность продажи брендов Jaguar и Land Rover и нанял для консультации по этому вопросу специалистов из инвестиционных банков Goldman Sachs, Morgan Stanley и HSBC.

Ford приобрел Jaguar в 1989 г., а Land Rover в 2000 г.

Чистые убытки Ford по итогам I квартала текущего года снизились в 5 раз - до 282 млн долл. (0,15 долл./акция) по сравнению с чистыми убытками в размере 1,4 млрд долл. (0,76 долл./акция), зафиксированными за аналогичный период годом ранее. Выручка Ford Motor за отчетный квартал увеличилась на 5,4% и составила 43 млрд долл. против 40,8 млрд долл. в январе-марте 2006 г.