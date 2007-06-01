Российская атомная подлодка открыла свой сайт в Интернете

В Интернете появился сайт многоцелевой атомной подводной лодки Российского флота.

Сайт большой АПЛ Б-336 "Псков", находящейся в составе Северного флота, был создан только в этом году, и, по имеющимся данным, стал первой официальной интернет-страницей действующего боевого корабля российского военно-морского флота.

Посетители страницы могут ознакомиться с историей лодки, техническими характеристиками субмарин проекта 945А, узнать новости из жизни субмарины, флота и города Пскова. Также на сайте размещен фотоальбом, памятные страницы ушедших из жизни моряков, гостевая книга и другие разделы.

Лента.ру