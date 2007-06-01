Российская атомная подлодка открыла свой сайт в Интернете
19:49, 01 июня 2007Наука и IT
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Интересно открыть сайт на крылатой ракете
В Интернете появился сайт многоцелевой атомной подводной лодки Российского флота.
Сайт большой АПЛ Б-336 "Псков", находящейся в составе Северного флота, был создан только в этом году, и, по имеющимся данным, стал первой официальной интернет-страницей действующего боевого корабля российского военно-морского флота.
Посетители страницы могут ознакомиться с историей лодки, техническими характеристиками субмарин проекта 945А, узнать новости из жизни субмарины, флота и города Пскова. Также на сайте размещен фотоальбом, памятные страницы ушедших из жизни моряков, гостевая книга и другие разделы.
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