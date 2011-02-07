Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер (Thomas de Maiziere) предупредил о серьезной угрозе, связанной с кибератаками в интернете. Немецкие интернет-сайты подвергаются атакам примерно каждые 2-3 секунды "со стороны частных лиц, государств и кого бы то ни было", заявил де Мезьер в интервью газете Welt.

По словам министра, которые приводит Deutsche Welle, немецкая правительственная сеть подвергается атакам 4-5 раз в день. По всей видимости, эти нападения происходят при участии разведслужб иностранных государств, хотя прямых доказательств тому нет, отметил де Мезьер. Глава внутриполитического ведомства ФРГ не исключил, что в результате кибератаки может быть парализована вся Германия, как это было, например, в Эстонии в 2007 году, когда в этой стране на протяжении нескольких дней не работали банки, министерства и структуры, отвечающие за безопасность.

Томас де Мезьер констатировал, что полностью исключить такого сценария для Германии нельзя. По его словам, интернет ныне стал критической инфраструктурой и должен постоянно функционировать так же, как, например, электро- и водоснабжение. Министр сообщил, что в связи с этим в Германии планируется создать национальный центр защиты от кибератак.