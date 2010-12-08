За блокирование платежей WikiLeaks Visa может попасть в суд

Исландская фирма DataCell намерена подать в суд на производителя банковских карт Visa за то, что он заблокировал платежи в адрес сайта WikiLeaks. Об этом говорится на сайте фирмы, специализирующейся на хранении финансовой информации в интернете.

DataCell еще 7 декабря обратилась за разъяснениями в Visa и MasterCard, которая также заблокировала платежи в адрес WikiLeaks. В компании подчеркивают, что будут пытаться отменить решения Visa и MasterCard, а также намерены поддержать WikiLeaks всеми возможными способами.

В сообщении DataCell отмечается, что блокирование платежей - шаг политический. В компании считают, что Visa идет против своих клиентов, которые хотят помогать WikiLeaks.