MasterCard заморозила перечисления на счета WikiLeaks
08:08, 08 декабря 2010Наука и IT
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"До полного окончания расследования"
Еще одна международная платежная система - MasterCard заморозила перечисление средств на счета интернет-проекта WikiLeaks в связи с расследованием в отношении основателя проекта Джулиана Ассанджа, передает Associated Press. По заявлению представителей MasterCard, операции приостановлены "до полного окончания расследования деятельности WikiLeaks и прояснения ситуации".
Аналогичное объявление о заморозке счетов WikiLeaks ранее поступило от системы Visa.
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