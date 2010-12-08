MasterCard заморозила перечисления на счета WikiLeaks

08:08, 08 декабря 2010
Наука и IT
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"До полного окончания расследования"

Еще одна международная платежная система - MasterCard заморозила перечисление средств на счета интернет-проекта WikiLeaks в связи с расследованием в отношении основателя проекта Джулиана Ассанджа, передает Associated Press. По заявлению представителей MasterCard, операции приостановлены "до полного окончания расследования деятельности WikiLeaks и прояснения ситуации".

Аналогичное объявление о заморозке счетов WikiLeaks ранее поступило от системы Visa.

 

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