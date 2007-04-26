По центру Киева ездили байкеры в ванне (фото)

18:06, 26 апреля 2007
Наука и IT
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Ванно-транспорт отправится в Одессу и обратно

“Байкеры”, что проехались Крещатиком в мотованне, сделанной из мотороллера, вызывали удивление и прохожих, и милиции. Мототурист и владелец ванны на колесах Роман Билык (на фото – за рулем) на своем банно-транспортном средстве собирается преодолеть маршрут Киев-Одеса-Киев.

“Что это и как оно ездит?” – прохожие не могли надивиться “архимедовым” транспортом

Водителя и пассажира двигателю мотороллера, который двигает мотованну, тянуть тяжеловато. Но парней это не очень беспокоит

“Задняя передача” – обычная длинная палка, которой “капитан” отталкивается от земли
“Ну что, махнем?” – что такое для бывалого ванно-мототуриста 100 километров?
Фото Дмитрия Стаховского
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