По центру Киева ездили байкеры в ванне (фото)
18:06, 26 апреля 2007Наука и IT
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Ванно-транспорт отправится в Одессу и обратно
“Байкеры”, что проехались Крещатиком в мотованне, сделанной из мотороллера, вызывали удивление и прохожих, и милиции. Мототурист и владелец ванны на колесах Роман Билык (на фото – за рулем) на своем банно-транспортном средстве собирается преодолеть маршрут Киев-Одеса-Киев.
|“Что это и как оно ездит?” – прохожие не могли надивиться “архимедовым” транспортом
|Водителя и пассажира двигателю мотороллера, который двигает мотованну, тянуть тяжеловато. Но парней это не очень беспокоит
|“Задняя передача” – обычная длинная палка, которой “капитан” отталкивается от земли
|“Ну что, махнем?” – что такое для бывалого ванно-мототуриста 1000 километров?
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