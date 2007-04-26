По центру Киева ездили байкеры в ванне (фото)

“Байкеры”, что проехались Крещатиком в мотованне, сделанной из мотороллера, вызывали удивление и прохожих, и милиции. Мототурист и владелец ванны на колесах Роман Билык (на фото – за рулем) на своем банно-транспортном средстве собирается преодолеть маршрут Киев-Одеса-Киев.