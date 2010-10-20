Число юзеров приближается к 2 млрд.

До конца текущего года количество пользователей Интернета во всем мире превысит 2 млрд. человек.

Об этом сообщает сегодня Reuters со ссылкой на информацию Международного телекоммуникационного союза (ITU).

Таким образом, по оценкам организации, за последние 5 лет количество пользователей Интернетом в мире удвоится.

Только в этом году количество новых пользователей сети Интернет составит 226 млн. человек, при этом 162 млн. из них – из развивающихся стран, где рост сети Интернет на сегодня выше, чем в развитых странах мира.

При этом, по оценкам, к концу нынешнего года, в развитых странах мира 71% населения будут пользоваться Интернетом, в то время как в развивающихся – только 21%.

ITU считает очень важным обеспечение доступа к сети Интернет в школах, на работе и других публичных местах в развивающихся странах, где только 13,5 жителей имеют доступ в Интернет дома (в развитых странах – 65%).