Число юзеров приближается к 2 млрд.
В развивающихся странах Сеть растет быстрее
До конца текущего года количество пользователей Интернета во всем мире превысит 2 млрд. человек.
Об этом сообщает сегодня Reuters со ссылкой на информацию Международного телекоммуникационного союза (ITU).
Таким образом, по оценкам организации, за последние 5 лет количество пользователей Интернетом в мире удвоится.
Только в этом году количество новых пользователей сети Интернет составит 226 млн. человек, при этом 162 млн. из них – из развивающихся стран, где рост сети Интернет на сегодня выше, чем в развитых странах мира.
При этом, по оценкам, к концу нынешнего года, в развитых странах мира 71% населения будут пользоваться Интернетом, в то время как в развивающихся – только 21%.
ITU считает очень важным обеспечение доступа к сети Интернет в школах, на работе и других публичных местах в развивающихся странах, где только 13,5 жителей имеют доступ в Интернет дома (в развитых странах – 65%).