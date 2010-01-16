Лукашенко создал спецслужбу для контроля за Интернетом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наделил дополнительными полномочиями оперативно-аналитический центр (ОАЦ), существующий при главе государства. Об этом сообщает "Хартия`97" со ссылкой на ресурс Electroname.com. По информации источника, полномочия, придающие ОАЦ статус одной из силовых структур, это ведомство получает благодаря поправкам в законодательство, которые утвердил Лукашенко.

Оперативно-аналитический центр, как отмечает издание, до сих пор занимался охраной информации, содержащей государственную тайну, а также выступал в роли администратора домена .by. В соответствии с утвержденными президентом поправками, он наделяется правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

По мнению правозащитника Гарри Погоняйло, которого цитирует "Белорусский партизан", ОАЦ фактически будет обладать теми же правами, что и прочие спецслужбы, однако при этом лучше оснащаться и финансироваться (учитывая, что структура действует при президенте). По его мнению, новая спецслужба понадобилась Лукашенко потому, что он не доверяет действующим и хочет создать "надзирателя за надзирателями".

В то же время правозащитник не исключил, что ОАЦ сконцентрируется на контроле за интернетом. Новый статус дает центру такую возможность. Как сообщается, он позволяет контролировать интернет-переписку жителей Белоруссии и отслеживать белорусских пользователей в Сети.

Ранее в белорусских СМИ, напоминает Лента.ру, появился проект президентского указа "О мерах по усовершенствованию использования национального сегмента сети Интернет". В документе речь шла, в частности, о механизмах блокировки деятельности провайдеров, а также о мерах по идентификации пользователей Сети. Кроме того, в проекте определялись полномочия ОАЦ, который был назван "специально уполномоченным органом в сфере безопасности использования национального сегмента сети Интернет".